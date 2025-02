Oscar 2025 encerra votação com disputa acirrada por Melhor Atriz Com a escolha dos vencedores finalizada, a categoria de Melhor Atriz segue indefinida após reviravoltas no Bafta Famosos e TV|Do R7 18/02/2025 - 08h49 (Atualizado em 18/02/2025 - 08h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As indicadas ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz Divulgação/Oscar2025

A fase decisiva para definir os vencedores do Oscar 2025 termina nesta terça-feira (18), às 22h (horário de Brasília). Com isso, qualquer campanha promovida a partir de quarta-feira (19) já não terá impacto nos resultados. A cerimônia está marcada para 2 de março, diretamente de Los Angeles.

Esta edição do Oscar é uma das mais imprevisíveis dos últimos anos, sem grandes favoritos definidos em diversas categorias. Até então, “Anora” despontava como um dos principais concorrentes, mas sua trajetória sofreu um revés após algumas derrotas no Bafta, premiação britânica realizada no último domingo (16).

A disputa pela estatueta de Melhor Atriz também segue indefinida. Mikey Madison, protagonista de “Anora”, voltou com força à competição, enfrentando concorrência direta de Demi Moore (“A Substância”) e Fernanda Torres (“Ainda Estou Aqui”).

Embora o Bafta compartilhe muitos votantes com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, seu histórico como termômetro do Oscar varia a cada ano. Em 2024, as premiações coincidiram na maioria das categorias, exceto em efeitos visuais. Já em 2023, apenas um vencedor foi o mesmo em ambas: o montador Paul Rogers, de “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”.

‌



O processo de votação do Oscar envolve os membros da Academia, um seleto grupo de profissionais do cinema que ingressam por meio de convite. Atualmente, estima-se que a organização tenha cerca de 10 mil integrantes, dos quais aproximadamente 9.500 estão aptos a votar. Para fazer parte da Academia, é necessário ser indicado por pelo menos dois membros da mesma área de atuação ou já ter sido premiado anteriormente.

Como funciona a votação?

A maioria das categorias é votada exclusivamente por especialistas da respectiva área, mas duas delas são abertas a todos os membros: Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Após a apuração dos votos, os resultados são mantidos em sigilo absoluto até a noite da premiação. Para garantir a segurança, os envelopes contendo os nomes dos vencedores são transportados sob escolta da polícia norte-americana.