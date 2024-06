Oscar Magrini sobre cena do dilúvio em 'Gênesis': 'Emocionante' Ator comentou sobre preparação para viver Noé na novela, gravações que o emocionaram e relação com personagem

Oscar Magrini é o intérprete de Noé na nova superprodução da Record TV,Gênesis, que estreia no dia 19 de janeiro. Em entrevista ao R7, o ator entregou que se emociona só de lembrar das gravações das cenas, contou sobre a identificação com personagem e a relação dele com a história.

Para Magrini, uma dos takes mais difíceis de serem gravados foi quando a porta da Arca se fecha. A voz do ator chegou a embargar ao descrever as filmagens.

"Nenhuma cena é fácil, porque tem que fazer o melhor de você. Mas, particularmente, a cena em que Deus fecha a Arca. Porque Deus fecha a Arca e, depois de nove meses, Deus abre a Arca. Foi uma coisa emocionante. Eu me emociono de falar... A água vai enchendo aquele 'Grand Canyon' e a Arca começa a levantar", relatou.

"É uma coisa emocionante ver as pessoas gritando, querendo salvar suas vidas, não acreditaram em Deus, e Ele acabou com a humanidade. Então, é uma cena muito bonita, muito emocionante", completou.

Além disso, o artista destacou a identificação com Noé: "Ele é essa pessoa boa, de tentar ajudar sempre os outros, sabe? Particularmente, é muito difícil, porque a gente trabalha com o pior do ser humano, a gente trabalha com a intriga, inveja, soberba, com tudo que é de ruim do sentimento humano. O mercado artístico é muito difícil de entrar e mais ainda de permanecer. Então, eu tento ajudar, tenho essa generosidade e humildade [como Noé]. Eu tento ajudar o próximo, é uma coisa que eu tenho uma identificação".

Magrini revela cena mais difícil de gravar em 'Gênesis'

As gravações de Gênesis foram realizadas em diversas cidades do Brasil e no exterior, em Marrocos. O lugar que o ator mais destacou foi Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul.

"Tem canyons com mil, mil e duzentos metros de altura. Um lugar lindo! Vocês vão ver as cenas onde foi feita a Arca, que foi feita no estúdio. A Record TV fez uma arca fantástica! Imensa, com 30 metros de altura, que seriam dois ou três andares, e de comprimento. Eu gostei muito de Cambará! Uma coisa linda, maravilhosa. A Record TV não economizou nem um pouco para fazer uma coisa de última geração", entregou.

Apesar de ter uma carreira de mais de 30 anos, Magrini marca sua estreia nas novelas bíblicas com Gênesis. O ator elogiou a trama, a produção da Record TV e falou sobre sua conversão ao cristianismo.

"Eu sou cristão, convertido há 18 anos, pela benção de Deus. Essa história [de Gênesis] é muito bonita", elogiou. "Com esse personagem tão maravilhoso e icônico como Noé, que é um homem justo aos olhos de Deus", completou depois de falar que se sentia grato por ter sido convidado pelo diretor, Edgard Miranda, a participar do enredo.

