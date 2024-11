Parte do elenco de Paulo, O Apóstolo se reúne para workshop no Centro Cultural Jerusalém Atores e atrizes da superprodução visitaram o local no Rio de Janeiro; saiba mais Famosos e TV|Do R7 23/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 13h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parte do elenco de Paulo, o Apóstolo no Centro Cultural Jerusalém, em Del Castilho, no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

Os preparativos para as gravações de Paulo, O Apóstolo estão cada vez mais intensos. Parte do elenco já escalado para a superprodução participou de um workshop no Centro Cultural Jerusalém, em Del Castilho, no Rio de Janeiro.

O momento foi registrado em uma publicação no Instagram da Seriella Productions e mostrou um pouco da experiência que os atores tiveram no local, que é aberto ao público.

Confira:

A série é escrita por Cristiane Cardoso e o ator escalado para viver o protagonista Paulo é Murilo Cezar. Na publicação da produtora, diversos artistas deixaram comentários sobre o workshop. “Essencial”, disse o ator Caio Paduan.

‌



“Foi único”, comentou Marcus Bessa. “Que tarde maravilhosa. Cheia de história e caminhos para o nosso trabalho”, escreveu Marcéu Pierroti.

A estreia da série está prevista para maio de 2025, exclusivamente no serviço de streaming Univer Vídeo.