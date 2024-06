Paula Fernandes deixa marca de biquíni à mostra em ensaio provocante para lançar música

Alto contraste

Paula Fernandes em fotos provocantes (Reprodução/Instagram @paulafernandes)

A cantora Paula Fernandes fez um ensaio fotográfico ousado e levou as redes sociais à loucura. Para divulgar a música Anota Aí, a artista foi fotografada com a marca de biquíni à mostra e poses provocantes. Ela postou as imagens e escreveu “Oi, ex. Anota aí o que você perdeu!”