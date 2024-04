Paulistão na RECORD é líder de audiência com pico de 24,7 pontos

Alto contraste

A+

A-

Paulistão 2024 é transmitido pela RECORD Paulistão 2024 é transmitido pela RECORD (Reprodução/RECORD)

Com transmissão exclusiva pela RECORD, o clássico Palmeiras e Corinthians, no domingo (18), garantiu o primeiro lugar isolado na audiência e teve pico de 24,7 pontos, abrindo mais de 10 pontos de vantagem sobre a Globo, que nesse momento marcou 14,1 pontos. Com essa audiência, mais de 2,7 milhões de telespectadores estavam ligados na emissora durante o jogo, na Grande São Paulo. Um público permaneceu sintonizado em 62% do tempo de duração do jogo.

Com a bola rolando, das 18h01 às 20h03, a partida marcou média de 19,8 pontos com share de 33,6%, contra 13,2 de média e share de 22,4% da Globo.

O SBT ficou em terceiro, com média de 5 pontos e share de 8,6%.

A partida fez parte da 9ª rodada do Campeonato Paulista, torneio que na RECORD tem patrocínio de seis marcas, McDonald's; Bradesco; Novibet; Eno e Centrum (Haleon); e BYD.

Líder de audiência em outras praças

Além de ser líder no ranking de audiências na Grande São Paulo, a transmissão do futebol também venceu em Campinas, com média de 15,5 pontos contra 11,7 da Globo; e no Distrito Federal, com 12,1 pontos de média e 10,8 da segunda colocada. Em Belém, no Pará, a exibição de Palmeiras e Corinthians encostou na liderança, ficando apenas 0,1 ponto atrás da Globo. O placar final: 13,9 x 14 pontos.

Sobre o jogo

O derby Palmeiras e Corinthians, independentemente da fase dos times, sempre será um embate emocionante. E ontem foi assim. O Palmeiras abriu dois gols de vantagem, com Endrick e Flaco López. Mas, no final do jogo, o Timão reagiu. Yuri Alberto diminuiu aos 43 minutos do segundo tempo.

Depois disso, o goleiro Cássio foi expulso e o zagueiro Gustavo Henrique assumiu o posto de arqueiro. O recém-contratado Rodrigo Garro empatou a partida já nos acréscimos, com um golaço de falta. Ainda teve o volante corintiano Raniele salvando o Timão da derrota, tirando a bola, praticamente, em cima da linha.

Ou seja, um Palmeiras e Corinthians digno da histórica rivalidade entre os dois times.