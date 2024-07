Paulo, o Apóstolo: Cristiane Cardoso anuncia nova série bíblica

‌



Cristiane Cardoso inicia novo projeto bíblico: Paulo, o Apóstolo Reprodução/Instagram

Cristiane Cardoso, autora de séries bíblicas de sucesso na RECORD, como Reis e A Rainha da Pérsia, revelou um novo projeto: Paulo, o Apóstolo.

No Instagram, ela compartilhou uma selfie em frente ao computador e escreveu: “Sabe esse sorriso aí? É do gozo que sinto ao ver Deus agir, em saber que Ele me usou de alguma forma, ter o privilégio de servi-Lo todos os dias da minha vida, conhecê-Lo e entendê-Lo, ter a certeza de que tudo está sob o controle d’Ele, poder dar aquilo que Ele tem me dado, e ter o Seu Espírito em mim. Obrigada, meu Senhor Jesus, por ontem, por hoje e por amanhã”.

Claudio Cinti comentou na publicação: “Maravilha. Já na expectativa”. Mario Bregieira disse: “Que demais! A história de Paulo é incrível. Deus abençoe muito”. Priscila Ubba escreveu: “Que lindo relato e propósito! Minha profunda admiração, Cris. Que seja mais um veículo de transformação!”. Marcelo Arnal afirmou: “O agir de Deus é algo indescritível”. Ingrid Conte disse: “Vai ser incrível”. E Gabriel Vivan garantiu: “Certeza que vai ser incrível e transformadora!”.

