Prestes a passar por cirurgia, Fabiana Justus revela lição: ‘Um dia de cada vez’ Influenciadora vai retirar um nódulo benigno na paratireoide, descoberto pelo seu endocrinologista Famosos e TV|Do Estadão Conteúdo 30/07/2024 - 12h02 (Atualizado em 30/07/2024 - 12h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fabiana Justus abriu conversa com os fãs nas redes sociais Reprodução Instagram @fabianajustus

A revelação de que Fabiana Justus passaria por uma nova cirurgia assustou muitos seguidores da influenciadora na última segunda-feira, 29 — mesmo que, segundo ela, o procedimento seja simples e não tenha a ver com seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda.

Mas, em mais uma demonstração de força no seu tratamento, Justus compartilhou no Instagram a maior lição que tem tirado do “turbilhão” que enfrenta há meses. Respondendo a uma fã, ela escreveu: “[...] não sabemos o dia de amanhã, mas o hoje pode e deve ser maravilhoso”. Confira na íntegra:





@fabianajustus/Instagram/Reprodução

“Viver um dia de cada vez. A ansiedade nos faz viver sempre no futuro. Temos que aproveitar o presente. O dia de hoje. Quanto mais focada no presente, melhor será seu dia e menos ansiedade você terá. Até porque realmente não sabemos o dia de amanhã... mas o hoje pode e deve ser maravilhoso! (Claro que é importante planejar o futuro, sonhar, ter metas e objetivos... não estou falando sobre isso, mas sim de estarmos realmente presentes no dia a dia.”

Publicidade

A nova cirurgia de Fabiana será para a retirada de um nódulo benigno na paratireoide, descoberto pelo seu endocrinologista já “há muitos anos”. “Com os tratamentos que fiz, o nódulo desregulou o cálcio do corpo. É uma cirurgia simples, estou super apta para fazer”, explicou.

Vale lembrar que Fabiana Justus passou por meses de tratamentos relacionados à leucemia e, no final de março, fez um transplante de medula óssea. Hoje, a influenciadora está em remissão e tem confiança de que, passados seis meses do transplante, poderá suspender a imunoterapia e retomar sua vida normalmente.