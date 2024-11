Produtor musical de ‘Pulp Fiction’, Harvey Weinstein, é diagnosticado com câncer Ele cumpre pena por estupro e agressão sexual desde 2020 Famosos e TV|Do R7 22/10/2024 - 10h05 (Atualizado em 22/10/2024 - 10h05 ) twitter

Hayvey chegou a vencer um Oscar pelo filme Shakespeare Apaixonado Reprodução/TMZ - 22.10.2024

O ex-produtor musical responsável pelo filme “Pulp Fitction”, Harvey Weinstein, foi diagnosticado com câncer. A informação foi confirmada pelo portal TMZ. Ele que está preso desde 2020 sob acusação de estupro.

Weinstein sofre de leucemia mieloide crônica. Um câncer que começa na medula óssea, onde o sangue é produzido, e causa a produção excessiva de glóbulos brancos — células responsáveis por proteger o corpo de infecções, substâncias estranhas, alergias e resfriados.

O representante do ex-produtor, Juda Engelmayer, e seu advogado, Arthur Aidala, divulgaram uma nota conjunta, sem confirmar exatamente o diagnóstico, mas condenando a divulgação de informações sobre o estado de saúde do homem.

Harvey Weinstein está preso desde 2020 e ao todo, tem uma pena de 39 anos. Primeiro, foi condenado a 23 anos de prisão por estuprar uma aspirante a atriz e agredir sexualmente uma assistente de produção.

Já em 2023, foi declarado culpado de estuprar uma ex-modelo e atriz e foi condenado a 16 anos de cadeia, que foram somados aos 23 anos iniciais.

O ex-produtor ainda aguarda um novo julgamento sobre o caso de 2020. Um promotor público fez uma nova acusação em setembro deste ano, afirmando que uma terceira mulher foi agredida sexualmente por Weinstein.

Além do câncer, Harvey já lidou com inúmeros problemas de saúde, incluindo diabete, pressão alta, estenose espinhal, fluido no coração e nos pulmões e gangrena de Fournier, doença que deforma o órgão sexual masculino de homens idosos.