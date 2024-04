'Quilos Mortais' bate recorde de audiência e share em SP e no RJ

Alto contraste

A+

A-

'Quilos Mortais' é exibido toda sexta-feira, às 22h45, na RECORD 'Quilos Mortais' é exibido toda sexta-feira, às 22h45, na RECORD (Reprodução/RECORD)

Com exibição na última sexta-feira (15), das 22h46 às 23h47, a série de sucesso Quilos Mortais bateu recorde em São Paulo e no Rio de Janeiro, garantindo o melhor desempenho do ano e consolidando a vice-liderança absoluta em ambas as praças.

Na Grande São Paulo, a atração marcou média de 4,5 pontos, pico de 5,3 pontos e participação recorde de 9,2%. O SBT, que ficou em terceiro lugar, marcou na faixa 3,6 pontos de média.

Já na região fluminense, a série consolidou 3,9 pontos de média, pico de 4,9 e participação de 7,9%. A emissora em terceiro lugar marcou 2,3 pontos de média no mesmo horário.

O episódio contou a trajetória de Renee, que lutava contra a obesidade desde a infância e, aos 53 anos, chegou no limite, pesando quase 300 quilos.

Quilos Mortais é exibido nas noites de sextas-feiras na RECORD, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP E GRJ