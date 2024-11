Rapper é criticado após afirmar que sente falta das festas de P. Diddy Durante um podcast, Bow Wow disse que os eventos de Hollywood não são mais os mesmos, e que a prisão do magnata deixou um ‘vazio’ Famosos e TV|Do R7 15/10/2024 - 12h03 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h03 ) twitter

Rapper é criticado após afirmar que sente falta das festas de Sean “Diddy” Combs Reprodução/X/@Diddy e @smoss

Em mais um capítulo do caso envolvendo P.Diddy, o rapper Bow Wow afirmou durante o podcast More to the Story que sente falta das festas organizadas pelo magnata preso por tráfico sexual, agressão e associação criminosa. Wow elogiou Diddy e o chamou de “figura central do hip-hop”, além de dizer que sua prisão deixou um “vazio” na indústria musical.

Segundo a OK Magazine, Bow Wow disse que eventos como o BET Awards “não pareciam os mesmos” sem as festas de Diddy, conhecidas por reunir diversas celebridades.

Os comentários do rapper não agradaram os internautas, especialmente devido às investigações que apontam que essas festas também envolviam atividades ilegais em áreas exclusivas.

Bow Wow esclareceu que estava se referindo às festas de celebridades, e não às atividades mencionadas nas acusações. Mesmo assim, internautas criticaram o rapper pele insensibilidade dele, com comentários do tipo: “Isso é patético” e “Ele não percebe o impacto disso?”.

O episódio do podcast foi ao ar no mesmo dia em que Diddy compareceu ao tribunal. A data de seu julgamento foi marcada para maio de 2024. Se condenado, Diddy pode enfrentar até 15 anos de prisão por extorsão e tráfico sexual.