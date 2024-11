Realeza em crise? Harry e Meghan enfrentam boatos de possível separação O casal não é visto em público há mais de um mês, de acordo com um jornal local que cobre assuntos da realeza Famosos e TV|Do R7 25/10/2024 - 13h48 (Atualizado em 25/10/2024 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi sua segunda aparição pública sem Harry desde sua visita ao Hospital Infantil de Los Angeles Reprodução/Instagram/@sussexroyal

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, estariam passando por uma suposta crise. Segundo o jornal Montecito, que cobre assuntos relacionados à realeza, o casal não é visto junto há mais de um mês.

De acordo com a publicação, o príncipe Harry participou da cerimônia dos WellChild Awards em Londres, onde celebrou as conquistas de crianças e jovens que enfrentam desafios de saúde. Durante o evento, ele expressou seu apoio e sua admiração por aqueles que superam adversidades e pelas famílias que os apoiam. Paralelamente, Meghan Markle visitou a Girls Inc. of Greater Santa Barbara, onde compartilhou suas experiências e desafios.

“Foi sua segunda aparição pública sem Harry desde sua visita ao Hospital Infantil de Los Angeles em 5 de outubro, enquanto especialistas da realeza britânica continuam especulando que os dois ‘estão seguindo caminhos separados’,” disse o jornalista Richard Mineards.

Além disso, o príncipe Harry embarcou em uma jornada por três continentes sem a companhia de Meghan e de seus dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, o que gerou ainda mais especulações sobre sua ausência.

‌



Harry e Meghan estão juntos desde 2016, quando o relacionamento começou a chamar a atenção da mídia mundial. Após um curto período de namoro, o casal anunciou o noivado em 2017, culminando em uma cerimônia de casamento em maio de 2018, no Castelo de Windsor, Reino Unido. Apesar dos rumores sobre estar se separando, o casal reside em Riven Rock, um bairro de Montecito, no sul da Califórnia.