RECORD bate recorde de audiência e share do ano na média dia no Rio de Janeiro No horário nobre, emissora também teve o melhor desempenho de 2024 e ficou na vice-liderança absoluta

(Reprodução / RECORD)

Nesta segunda-feira (20), a RECORD registrou o melhor desempenho do ano na audiência e share no Rio de Janeiro, e consolidou o segundo lugar isolado no ranking de audiências. Das 7 à meia-noite, a emissora registrou 5,8 pontos de média e 12,4%, respectivamente, contra 2,3 pontos do SBT.

A emissora também bateu recorde de audiência e participação no horário nobre da capital fluminense. Das 18h à meia-noite, registrou 6,7 pontos e 10,8% de share. O SBT, que ficou em terceiro lugar, marcou apenas 2,7 pontos, 4 a menos

Fonte: Kantar Ibope Media / Instar Analytics GRJ / Total Domicílios / 7h-24h, 18h-24h / 19-02-2024 / Rat% e Shr%