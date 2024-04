RECORD bate recorde de audiência e share nas médias dia e noite em SP e consolida o segundo lugar  

Alto contraste

(Divulgação/RECORD)

Neste domingo (18), a RECORD registrou a melhor audiência e share do ano na faixa de todo o dia e também do horário nobre, em São Paulo, e consolidou o segundo lugar isolado. Das 7h à meia-noite, a emissora teve o melhor desempenho com média de 6,6 pontos e share de 14,8%, contra 4,7 pontos do SBT, que ficou na terceira posição.

E no período das 18h à meia-noite, registrou 13,1 pontos com share de 22,4%, mais que o dobro do SBT que marcou média de 5,8 pontos e ficou em terceiro lugar.

A RECORD teve uma programação diversificada durante todo o domingo com desenhos; filmes; série; exibição do programa Hora do Faro; da transmissão exclusiva do clássico Palmeiras x Corinthians, pelo Campeonato Paulista; do Domingo Espetacular e Câmera Record.