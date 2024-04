RECORD garante o primeiro lugar isolado com a transmissão do jogo de ida da final do Paulistão Com média de 14,7 pontos, a emissora registrou mais de um ponto de vantagem sobre a segunda colocada que marcou 13,3 pontos.

Liderança de audiência! A transmissão da vitória do Santos, sobre o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Paulistão, no último domingo (31), colocou a RECORD isoladamente no primeiro lugar perante as concorrentes, com mais de um ponto de diferença para a segunda colocada.

Com a bola rolando, a RECORD registrou média de 14,7 pontos, pico de 16,9 pontos e 27% de share, enquanto a Globo, que ficou na vice-liderança com a exibição de um programa de auditório, atingiu média de 13,3 pontos, e o SBT, com 4,7 de média, ficou em terceiro lugar.

No próximo domingo (7), a RECORD transmite, com exclusividade, o segundo jogo da final do Paulistão, entre Palmeiras e Santos. O time da baixada santista venceu, por 1 a 0, o jogo de ida. Um dos dois times levantará o troféu de campeão do torneio quando o árbitro apitar o fim do jogo.