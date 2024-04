RECORD NEWS consolida 2º lugar isolado entre os canais de notícias da TV paga

Alto contraste

RECORD NEWS consolida o segundo lugar isolado entre os canais de notícias da TV paga RECORD NEWS consolida o segundo lugar isolado entre os canais de notícias da TV paga (Divulgação )

A RECORD NEWS garantiu a vice-liderança isolada na média de audiência dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, na TV paga entre os canais de notícias, segundo dados do Kantar Ibope do Mercado Nacional (PNT). Durante as 24 horas do dia, de segunda a domingo, a emissora fechou com 0,10 ponto. Esse resultado não computa os números da TV aberta.

Nesse período, a RECORD NEWS venceu as concorrentes Jovem Pan News, que marcou média de 0,08 pontos; a CNN Brasil, com 0,07 pontos e a Band News que marcou 0,06 pontos.

*Cada ponto equivale a 203 mil indivíduos ou 76 mil domicílios.