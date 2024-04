RECORD encerra fevereiro com crescimento na média dia e consolida o segundo lugar isolado E na Grande São Paulo, a emissora também venceu terceira colocada com larga vantagem.

Emissora fica na vice-liderança em audiência (Divulgação/RECORD)

• Na média 24h, RECORD é vice-líder com audiência 45% maior que o SBT no PNT

• Na média dia - 7h à meia-noite - audiência registrada foi de 4,8 pontos e share de 11,8% no Mercado Nacional

• Na Grande São Paulo, a média dia fechou com índice 56% superior que o do SBT

• Na média 24h (GSP), a RECORD cresceu 10% na audiência no comparativo com fevereiro de 2023

A RECORD encerrou o mês de fevereiro em segundo lugar isolado nas médias dia e 24h na Grande SP e também no Mercado Nacional. Com muitas estreias na programação, como Gênesis, Patrulha das Fronteiras, Quilos Mortais e DOC Investigação, a emissora alavancou a audiência e, mais uma vez, deixou o SBT em terceiro lugar.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), segundo dados da Kantar IBOPE, foram registrados os seguintes números:

Na média dia, das 7h à meia-noite, a RECORD alcançou média de 4,8 pontos e share de 11,8%, consolidando a vice-liderança absoluta com audiência 67% maior que a do SBT, que marcou 2,9 pontos de média e share de 7,1%.

E na média 24h, a emissora registrou 3,6 pontos de média e share de 10,9%. Este índice representa uma audiência 45% maior que a da concorrente terceira colocada, o SBT, que anotou 2,5 pontos de média e share de 7,3%.

E na Grande São Paulo, a RECORD cresceu e também garantiu o segundo lugar isolado.

Na média dia, fechou o mês com 5,3 pontos de média e 12,7% de share, 56% à frente a terceira colocada, que marcou 3,4 pontos de média e share de 8,1%, segundo dados da Kantar Ibope Media Grande São Paulo.

Na medição das 24 horas, registrou 4 pontos de média com share de 11,5% na região da capital paulista. O SBT marcou média de 3 pontos e share de 8,5%, e ficou na terceira posição. No comparativo com fevereiro de 2023, quando marcou 3,7 pontos, a emissora cresceu 10% na audiência. O SBT registrou a mesma porcentagem, 10%, mas para menos, já que marcou no ano passado 3,3 pontos de média.