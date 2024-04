RECORD garante 2º lugar isolado no ranking de audiências com transmissão de Linense x São José A emissora emplacou média de 3,7 pontos e 6,7% de share na região de Campinas

RECORD garante segundo lugar isolado com a transmissão de Linense x São José

Com mais de um ponto de vantagem, RECORD garante o segundo lugar isolado no ranking de audiências na Grande Campinas, com a transmissão da partida entre Linense e São José, no último sábado (24), válido pela 11ª rodada da Série A2 do Paulistão.

Na faixa do horário do jogo, a emissora marcou 3,7 pontos de média e 6,7% de share. A Band ficou em 3º lugar, com 2,4 pontos no mesmo período, seguida pelo SBT, que registrou 1,2 ponto de média.

A partida terminou empatada sem gols. Na próxima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, o Linense vai à Capivari enfrentar o Capivariano e o São José recebe, em casa, a Portuguesa Santista.