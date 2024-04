RECORD garante o primeiro lugar isolado na Grande São Paulo com o título do Palmeiras Grande final fechou com placar 19,4 pontos para a emissora contra 12,2 da segunda colocada

Paulistão 2024 é transmitido pela RECORD

O Palmeiras venceu o título do Paulistão e a RECORD foi campeã de audiência, frente às concorrentes, neste domingo (7), com a transmissão da partida final do Campeonato Paulista. Foram mais de sete pontos de diferença durante o jogo, na Grande São Paulo.

Com a bola rolando, das 18h04 às 20h04, a emissora anotou 19,4 pontos de média, pico de 22,9 pontos e 32,7% de share, enquanto a Globo, que ficou na vice-liderança, atingiu média de 12,2 pontos, exibindo um programa de auditório.

Na faixa completa, das 17h28 às 20h05, a RECORD marcou média de 16,8 pontos, contra 12 pontos da Globo, segunda colocada.

No Allianz Parque, a partida terminou em 2 a 0 para o Palmeiras, que sagrou-se campeão paulista, revertendo o placar do jogo de ida, realizado na Vila Belmiro, quando o time de Abel Ferreira perdeu, por 1 a 0, para o Santos. Com o resultado, o Verdão levantou o seu 26º troféu do Paulistão de sua história, sendo o terceiro consecutivo.