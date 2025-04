Renata Loureiro ressalta trabalho intenso em Até Onde Ela Vai: ‘Muito estudo e disponibilidade emocional’ Na série, a atriz é Beatriz, irmã gêmea da personagem de Louise Clós Famosos e TV|Gabriel Alberto, do site oficial 12/03/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h54 ) twitter

Renata Loureiro interpreta Beatriz na série Divulgação/Seriella Productions

Em Até Onde Ela Vai, Renata Loureiro interpreta Beatriz, irmã gêmea e melhor amiga da protagonista Bárbara, vivida por Louise Clós.

Para participar da produção, que conta uma história intensa baseada em fatos reais, Renata se preparou com Andrea Avancini, preparadora de elenco da série, e também com Bruno Lourenço, ator e preparador particular que lhe ajudou a entender e construir as nuances da personagem.

“É uma série bem intensa e a potência dessa história atravessou todos nós. Foi necessário muito estudo e disponibilidade emocional para construir a Beatriz e a relação entre as irmãs”, ressaltou a atriz em entrevista ao site oficial.

A forte trajetória de Beatriz e Bárbara exigiu que Renata se aprofundasse na história além do texto.

“Além de fazer muitas leituras, fiz algumas pesquisas. O Bruno Lourenço me ajudou a mapear a Beatriz durante minhas primeiras leituras e a Andrea Avancini me auxiliou durante todo o processo da construção da Bia, dessa relação das irmãs e nos estudos de cada cena”, completou.

Para o sucesso do trabalho foi fundamental que houvesse uma forte aproximação entre Renata e Louise Clós, já que as personagens são irmãs gêmeas.

“Todo personagem é um desafio e foi necessário uma dose extra de empatia para, mais do que entender a relação entre as irmãs, sentir esse coração que pulsa em dois corpos. Para isso, pesquisei sobre a relação entre gêmeos e utilizei referências para me inspirar nesse processo. A Andrea Avancini também foi essencial na construção dessa relação. Tivemos longas conversas e buscamos ler as entrelinhas e formas de trazer essas particularidades para as cenas”, detalhou Renata.

Atriz ressalta trabalho intenso na série Divulgação

Em cena, a sintonia entre a atriz e Louise foi perceptível para todos que acompanharam as gravações:

“Nós nos mantivemos bem disponíveis emocionalmente uma à outra e buscamos nos conectar por meio das sutilezas, como pelo olhar e pela respiração, para que sempre houvesse entre nós esse elo que nos permitisse ser um coração em dois corpos”.

Além da parceria com Louise, ser dirigida por Felipe Cunha foi uma experiência ímpar, nas palavras de Renata: “Ele é um diretor bem generoso, tem um olhar muito sensível e, acredito que por também ser ator, tem uma condução cênica bem especial que nos permite criar e propor enquanto atores”.

Com a estreia da série e as gravações finalizadas há poucos dias, Renata contou que se sente realizada.

“É um mix de sentimentos. Uma mistura de sensação de dever cumprido com saudade da rotina e das pessoas queridas, e uma grande expectativa de ver o resultado desses meses de trabalho intenso. Até Onde Ela Vai é uma série emocionante, intensa e cheia de reviravoltas. Cada detalhe foi feito e pensado com muito carinho. Tenho certeza que vai tocar o coração de todos e estou ansiosa para ver como irá reverberar na vida das pessoas", concluiu.

Assista ao trailer oficial da série:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para acompanhar a trajetória de Beatriz, acompanhe a série Até Onde Ela Vai na RECORD.

