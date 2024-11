Renato Góes defende Sacha Bali após confusão em ‘A Fazenda 16’: ‘Passou dos limites’ Ator repudiou os ataques que o amigo vem recebendo no reality show e fez campanha para que ele seja o campeão Famosos e TV|Do R7 29/10/2024 - 18h56 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renato Góes disse que Sacha Bali continua 'íntegro e inabalável' Fotos de Reprodução/Instagram @renatogoess e @sachabali

Renato Goés saiu em defesa do amigo Sacha Bali depois dos embates recentes que o peão travou com seus adversários em A Fazenda 16. No confinamento, o ator protagonizou a maior briga da temporada com Zé Love e até seguranças tiveram que intervir para evitar agressões.

Em uma nota postada pela equipe de Sacha no perfil oficial dele no Instagram — alegando que alguns participantes perderam o espírito esportivo do jogo —, Renato se manifestou nos comentários e repudiou o fato do ator ser alvo dos peões — vale lembrar que Sacha recebeu impressionantes 32 votos na formação da terceira Roça.

“Tá um absurdo! Passou dos limites! Muito orgulho da postura do meu irmão! Mesmo com todo ataque e tentativa de desestabilizá-lo (para dizer o mínimo), ele continua íntegro e inabalável!”, escreveu Renato, antes de fazer campanha para a vitória de Sasha no reality show da RECORD: “Força, mano!! #SachaCampeão”.

O ator comentou em publicação feita pela equipe do peão nas redes sociais Reprodução/Instagram @sachabali

No último domingo (28), a briga generalizada começou quando Zé Love foi tirar satisfação com Sacha Bali sobre falas envolvendo sua família. Irritado com as respostas do ator, o ex-jogador pegou um chinelo e foi em direção ao peão. Zaac interveio para que a situação não piorasse. Em questão de segundos, a casa inteira estava envolvida na treta.

‌



A confusão foi tão grande que Fernanda e Zaac desistiram do programa. A modelo disse para Babi que não queria mais conviver com Sacha, enquanto o funkeiro revelou que prometera que ia jogar sendo a mesma pessoa que ele é fora do programa, coisa que não estava acontecendo. Os peões oficializaram a desistência do reality e seus aliados sentiram a perda dupla.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5