'Responsabilidade', diz Emilio Orciollo Netto sobre interpretar Ló

Emilio nos bastidores de gravações de 'Gênesis'

Emilio Orciollo Netto vai viver Ló em Gênesis, que estreia na Record TV no próximo dia 19 de janeiro. Em entrevista ao R7, o ator celebrou poder fazer parte da nova superprodução, que caracterizou como um "grande desafio".

"Este é um trabalho onde a gente tem a possibilidade de se aprofundar mais na própria Bíblia, em Gênesis, em todos os acontecimentos que foram escritos nesses personagens históricos tão importantes. E está sendo um grande desafio, muito por conta também da pandemia. Todos nós, atores, equipe, direção, produção, estamos nos doando muito, mas trabalhando com todas os protocolos de segurança e dando o melhor possível. É uma grande possibilidade de se contar essa história, muito bem contada, através dos olhos do nosso diretor Edgard Miranda", declarou Emilio.

O ator também falou da história do personagem e da preparação para interpretar Ló, um homem trabalhador, ambicioso e sobrinho e grande companheiro de Abrão (Zécarlos Machado), apesar das personalidades distintas. A história de Ló será retratada na fase de Abraão.

"O meu personagem é enigmático, muito difícil de se fazer, o Ló acaba sendo manipulado pela esposa, Ayla (Elisa Pinheiro). Eles têm um amor muito grande e, ao mesmo tempo, brigam muito, então, é uma relação de amor e ódio muito latente entre os dois. É personagem muito rico e bíblico, todo mundo conhece a história de Ló e de Ayla. Então, é uma responsabilidade muito grande fazer esse personagem", relatou Emilio.

Elisa e Emilio em cena como Ayla e Ló

"A gente acaba indo buscar inspiração. Primeiro, na própria Bíblia, em Gênesis, e, depois no que está escrito na novela, nas referências e assistindo à muitos filmes, conversando com muita gente, observando o comportamento humano, que acho que é o grande material de todo ator. Eu estou no processo ainda, gravando a novela, ainda tem as cenas finais que são muito importantes, muito difíceis... Estou me dedicando muito, trabalhando muito, estudando muito e tenho certeza que vocês vão se emocionar", completou.

Parceira de cena

Emilio aproveitou para exaltar a atriz Elisa Pinheiro, intérprete de Ayla (uma mulher vaidosa, manipuladora e muito apegada às riquezas materiais), com quem ele contracena.

"É a primeira vez que a gente trabalha juntos, eu e Elisa, mas sempre fui fã dela no teatro, temos muitos amigos em comum, então, já conhecia o trabalho dela. E, agora estou tendo a felicidade de trabalhar com essa grande atriz, muito generosa, competente, 'parceirona' de cena, e essa dupla, Lo e Ayala, tem um 'que' de cumplicidade, as pessoas vão dar risada bem no início dessa caravana e, depois, as coisas vão ficando difíceis e acontece a tragédia que todo mundo conhece na Bíblia."

