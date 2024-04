Alto contraste

Robson Santos se prepara para gravar Até onde ela vai Robson Santos se prepara para gravar Até onde ela vai (Reprodução/Instagram)

As gravações de Até onde ela vai seguem no Rio de Janeiro e, em paralelo, o elenco também continua os estudos e a preparação para contar a história de Bárbara (Louise Clós).

O ator Robson Santos, que recentemente interpretou Zeleque em Reis — A Consequência, anunciou que agora também faz parte deste time talentoso.

Em publicações feitas no seu perfil do Instagram oficial, ele mostrou a rotina de preparação ao lado da atriz e preparadora Andrea Avancini da série produzida pela Seriella Productions, que estreia com exclusividade no Univer Vídeo neste ano de 2024.

"Mais um dia produtivo de preparação com essa queridona. Vem novidade por aí... Amo muito o meu ofício”, destacou o ator.

Confira a publicação:

Em outro post, ressaltou o amor pela atuação e aproveitou para elogiar a preparadora:

"Hoje foi mais um dia de preparação para o meu personagem, na série Até onde ela vai, recebendo as orientações luxuosas e cirúrgicas de Andrea Avancini”.

Veja o post:

Fique ligado! Até onde ela vai estreia em 2024 no Univer Vídeo.