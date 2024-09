Rômulo Weber e Gabriel Vivan participam de corrida de rua no Rio de Janeiro Atores interpretam os irmãos Jeús e Abias, respectivamente, na superprodução Reis da RECORD Famosos e TV|Do R7 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



Atores da superprodução Reis celebram amizade fora do set Reprodução/Instagram

Rômulo Weber e Gabriel Vivan, que interpretam os irmãos Jeús e Abias, respectivamente, na superprodução Reis da RECORD, participaram de uma corrida de rua no Rio de Janeiro.

Os atores mostraram que a rivalidade entre eles existe apenas dentro do set de gravações e deram apoio um para o outro durante a competição.

No Instagram, Weber compartilhou um registro ao lado do amigo e escreveu: “Com meu irmão”. Vivan retribuiu o carinho: “Honra correr com você, meu irmão!”.

Victor Sparapane, que vive Onri em Reis, comentou: “Só fera”. Rafael Gualandi, o Samarias na trama, prometeu: “Na próxima eu vou”. E a atriz Gabriela Dias elogiou a dupla: “Lindos”.

