Saiba o que Shakira teria feito para forçar Piqué a sair logo de casa Problemas conjugais do ex-casal teriam começado muito antes de o divórcio ser oficializado, segundo a imprensa espanhola Famosos e TV|Do R7 27/01/2023 - 09h59 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h15 ) twitter

Shakira e Piqué teriam se separado antes mesmo do divórcio

Os problemas entre Shakira e Gerard Piqué já são antigos, segundo o tabloide espanhol Vanitatis.

A publicação revela que o ex-casal estaria em crise um ano antes de formalizar a separação, em junho de 2022.

O veículo conta que Shakira chegou a tomar uma atitude drástica para forçar Piqué a sair logo de casa.

A colombiana teria entrado em contato com inquilinos do antigo apartamento de solteiro do jogador de futebol e pressionado as pessoas a deixarem o imóvel.

Dessa forma, Piqué voltaria para o apartamento e sairia da casa onde Shakira ficou com os filhos. A cantora teria pedido que o atleta morasse algum tempo lá e foi pessoalmente resolver a situação.

A publicação revela que ela enviou um recado aos inquilinos e depois foi até o apartamento para falar com eles.

Fontes próximas contaram que Shakira foi gentil e “extremamente educada” com os inquilinos, que pagavam um alto valor de aluguel. As pessoas decidiram acatar o pedido de Shakira, sem tentar negociar.

Piqué teria dado muitas festas no tempo em que morou no apartamento, segundo as mesmas fontes. O jogador recebia muitas visitas noturnas de amigos, que sabiam que ele também era visitado por uma mulher. “Clara não foi a primeira, e Shakira sabia disso”, contou uma das pessoas.

