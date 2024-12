Selfie Service: quem desenha melhor? Acerte o desenho em um minuto Liliana e Ma Brito, membros do canal, aceitaram o desafio de jogar Gartic Famosos e TV|Do R7 02/12/2024 - 11h07 (Atualizado em 02/12/2024 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reprodução

Quadro novo no ar! Liliana e Ma Brito, membros do canal Selfie Service, do Lucas Selfie, aceitaram o desafio de jogar Gartic, aquele game de adivinhar com base em desenhos. Será que eles mandaram bem? E você, é bom em desenhos e gostaria de participar do nosso quadro?

Os participantes ganharam um kit Sorox no fim da disputa. Sorox é uma bebida hidratante, zero açúcar, pouco calórica (menos de 15 kcal por garrafa) e vegana. Sua fórmula exclusiva é desenvolvida com 8 íons, que auxiliam a ter uma boa hidratação, ajudando a manter o corpo em equilíbrio.

Oferecimento: Sorox