Selfie Service: veja o que acontece quando heróis e funkeiros se enfrentam

Divulgação

Errou, paga castigo. Will Rambo, Hulk Magrelo, Mc Mari e Mc Flash participaram de um desafio no Selfie Service, do Lucas Selfie, para provar quem sabe mais. Quem foi melhor? Confira!

Os participantes ganharam um kit Sorox no fim da disputa. Sorox é uma bebida hidratante, zero açúcar, pouco calórica (menos de 15 kcal por garrafa) e vegana. Sua fórmula exclusiva é desenvolvida com 8 íons, que auxiliam a ter uma boa hidratação, ajudando a manter o corpo em equilíbrio.

Oferecimento: Sorox