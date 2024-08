‘Sem pressa’, diz Carol Peixinho sobre casamento com Thiaguinho O casal marcou presença na celebração de sete anos de união do cantor Péricles e da esposa, Lidiane Faria Famosos e TV|Gabriela Guidotte*, do R7 01/08/2024 - 12h30 (Atualizado em 01/08/2024 - 12h30 ) ‌



Thiaguinho e Carol Peixinho nas bodas de latão de Péricles e Lidiane em hotel na zona sul de SP Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

Thiaguinho, de 41 anos, e Carol Peixinho, de 39, ainda estão calmos em relação ao casamento. Em entrevista ao R7, a influenciadora afirmou que eles têm esse plano, porém, estão “sem pressa para dar este passo”, enquanto o cantor aproveitou para se declarar.

“Eu acho lindo, eu vim de uma família maravilhosa, meus pais são casados até hoje e é uma base que me sustenta em relação à criação, a valores. Acho isso muito importante, muito feliz em encontrar a Carolina, inclusive. Desejo isso para todo mundo, para encontrar pessoas que possam fazer bem e que possam criar outras pessoas”, disse Thiaguinho.

O casal marcou presença na celebração de sete anos de casamento do cantor Péricles, de 55 anos, e da esposa, Lidiane Faria, de 44, na noite da última terça-feira (30), em São Paulo. Além deles, a comemoração contou com famosos como Ferrugem, Taís Araújo, Lázaro Ramos, Rodriguinho, Preta Gil, Carla Perez e Xanddy Harmonia.

Thiaguinho assumiu o namoro com Carol Peixinho e postou a primeira foto ao lado da modelo nas redes sociais, em fevereiro de 2022. Os dois sempre trocam declarações na web e até dão ‘rolê’ com Fernanda Souza, ex-mulher do pagodeiro, de quem ele se separou em 2019.

*Estagiária sob supervisão de Thaís Sant’Anna