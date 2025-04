‘Sensação muito louca’, diz Zé Luiz sobre o nascimento da neta, filha de Manu Gavassi Apresentador do R7 revelou suas primeiras impressões após se tornar avô Famosos e TV|Do R7 08/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé Luiz deu detalhes sobre a chegada de sua neta, filha de Manu Gavassi Reprodução/Instagram

O jornalista e locutor Zé Luiz, comandante do podcast Joga nas 11 e do Pré e Pós-Jogão nas transmissões do Brasileirão 2025 pelo PlayPlus e R7, está em festa. O apresentador, que é pai da cantora Manu Gavassi, deu as boas-vindas à sua primeira neta.

A menina, fruto do relacionamento da artista com o modelo Jullio Reis, veio ao mundo na última quinta-feira (3) e já encantou o avô, que revelou as suas primeiras impressões após conhecer a recém-nascida.

Em entrevista ao R7, Zé Luiz afirmou qual foi o sentimento ao ver a neta pela primeira vez: “Eu sou um pai superamoroso, participativo na vida, na infância e na ‘adultice’ de Manuela e Catarina. Foi uma sensação muito louca quando eu, na quinta-feira, vi a filhotinha da Manu, minha neta, ali na sala de parto”.

Para o jornalista, o amor que sentia por Manu Gavassi só aumentou com a chegada da bebê. “Assim que eu a coloquei no meu colo e olhei, com a Manuela logo atrás dela, vi as duas e pensei: ‘Rapaz, que coisa poderosa e forte é esse amor que eu tenho por essas duas, parece que multiplicou’. É doido, viu?”, contou.

‌



O locutor ainda comentou a sensação de ver a cantora se tornar mãe. “É muito forte a sua filha ter uma filha, e principalmente filha mulher, você vê a força magnífica e o poder gigantesco que tem a mulher”, finalizou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5