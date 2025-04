Seriella Productions inicia as gravações de Até Onde Ela Vai no Rio de Janeiro A produção prevista para estrear em 2024 no Univer Vídeo é dirigida por Felipe Cunha e protagonizada por Louise Clós e Marcéu Pierrotti Famosos e TV|Do R7 12/12/2023 - 02h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h16 ) twitter

Até onde ela vai é a nova produção da Seriella

O ano de 2024 vai chegar com novidades no mundo das séries. A produção Até onde ela vai, o novo projeto da Seriella Productions, iniciou as gravações no Rio de Janeiro.

Dirigida por Felipe Cunha, responsável por dar vida a Natan e também integrar o time de diretores de Reis, A Consequência, a série é protagonizada por Louise Clós e Marcéu Pierrotti, conhecidos por participarem da superprodução da RECORD.

Felipe Cunha é o diretor da nova produção da Seriella Productions, Até onde ela vai

Louise Clós é a protagonista

Com dez episódios baseados em acontecimentos reais, a produção está prevista para estrear em 2024, no Univer Vídeo.

No Instagram oficial, a Seriella Productions divulgou algumas fotos dos bastidores da série, que promete surpreender e emocionar o público.

Nos comentários, Louise Clós agradeceu à oportunidade: “Que presente e que honra dar vida a essa história tão potente e desafiadora”.

Confira o post de divulgação da série:

Fique ligado! Até onde ela vai estreia em 2024 no Univer Vídeo.