Sertanejo Conrado e a mulher lamentam morte de um dos filhos: ‘Peito dilacerado’

Alto contraste

A+

A-

Conrado e Anna homenagearam o filho que morreu (Reprodução/Instagram)

O sertanejo Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, usou as redes sociais para contar que um dos filhos gêmeos morreu nesta segunda-feira (3), horas após o parto. Os bebês Miguel e Bernardo são frutos do relacionamento do artista com Anna Moraes.

“Você foi tão valente, meu filho, tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho, você me ensinou tanto em poucas horas sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por ele e para ele! Acompanhei toda sua luta! Suas três horas de muita luta, tive a honra de te dar uma benção especial!”, escreveu na publicação.

A mulher de Conrado desabafou e também lamentou a morte de Miguel: “Hoje é o dia mais importante da minha vida, e também o mais triste! Ganhei e perdi um filho ao mesmo tempo. Como lidar? Ainda não sei. Gerar um testemunho dói. Meu peito está dilacerado! Vá em paz, meu anjo Miguel, você jamais será esquecido, meu filho”.

O casal ainda contou que o irmão gêmeo de Miguel, Bernardo, passa bem. Conrado e Anna receberam apoio de fãs e seguidores nas redes sociais.

Veja a publicação completa

Anna postou desabafo após morte do filho (Reprodução/Instagram)