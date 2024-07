Famosos e TV |Do R7

‘Somos vítimas de homens sem escrúpulos’, diz Preta Gil em apoio a Iza Preta descobriu que estava sendo traída pelo ex-marido Rodrigo Godoy enquanto tratava um câncer no intestino

Preta Gil mandou mensagem em apoia à Iza Reprodução Facebook @pretagiloficial

Preta Gil fez questão de tornar público o apoio que deu à amiga Iza, após ela revelar que estava separada do jogador Yuri Lima, porque descobriu que estava sendo traída durante todo o seu relacionamento, inclusive durante a gravidez.

“Minha amiga, meu amor @iza, sua dor é minha. Eu sei um pouco pelo que está passando. Já te escrevi, mas faço questão de te apoiar publicamente para que nossa história ajude outras mulheres a entenderem que nós não somos problemas, nós somos vítimas de homens sem escrúpulos, caráter e respeito, eu sinto muito mesmo!”, publica Preta em sua conta do Instagram.

Preta Gil descobriu a traição do ex-marido Rodrigo Godoy em meio ao tratamento contra um câncer de intestino e, logo depois de superar uma sepse — infecção generalizada.

A cantora disse ainda que Nala, filha de Iza com o jogador do Mirassol, time do interior de São Paulo, terá muito orgulho da mãe.

“Mas a única coisa que tenho certeza nisso tudo é que sua filha vai ter muito orgulho da mãe dela e você, com sua força e fé, vai superar essa dor e será uma mulher mais f*** do que já é. Te amo. Conte comigo para tudo!”

Mensagem de Preta Gil para Iza Reprodução Instagram @pretagil

Veja o vídeo em que Iza revela a separação e a traição de Yuri Lima.