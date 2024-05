Tom Cavalcante faz brincadeira na web e arranca elogios dos fãs: ‘É fera’

Famosos e TV |Do R7

Humorista e apresentador Tom Cavalcante diverte público nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Em uma publicação bem descontraída no Instagram, o humorista e apresentador Tom Cavalcante arrancou boas gargalhadas dos fãs com uma montagem da personagem Jarilene e o Rei Charles.“Pintura a óleo (De Cozinha), escreveu Tom.

Nos comentários, um internauta respondeu: “Tom Cavalcante, um dos melhores humoristas do Brasil. Aí é fera!”. Em outro comentário, um fã achou graça do post: “Só por isso vou lhe enviar um beijo, pela gargalhada que me arrancou”.

Teve também quem aproveitou para matar saudades: “Adoro Jarilene, saudades”, escreveu um internauta.

Prepare-se! Tom Cavalcante volta à RECORD, no comando do programa Acerte ou Caia, com estreia prevista para 2024.

Confira a publicação: