Famosos e TV |Do R7

Tony Ramos apresenta ‘importante melhora’ após segunda cirurgia no cérebro Ator de 75 anos teve evolução no quadro de saúde, segundo novo boletim médico; ele está internado desde o último dia 16

Alto contraste

A+

A-

Tony Ramos apresentou 'importante melhora', segundo boletim médico (Reginaldo Teixeira/TV Globo/Divulgação)

Tony Ramos, internado desde o último dia 16 deste mês , realizou uma tomografia nesta segunda-feira (20), após ter se submetido a duas cirurgias no cérebro. Segundo o novo boletim médico, divulgado pelo Hospital Samaritano Botafogo às 13h de hoje, os exames apontaram “importante melhora na evolução do quadro clínico” do ator.

“Tony Ramos encontra-se estável, lúcido, acordado e respira sem o auxílio de aparelhos”, informou a equipe médica.

O artista de 75 anos passou por uma cirurgia no cérebro para drenar um hematoma subdural. Desde então, Tony está internado. No último sábado (18), o ator chegou a receber alta do CTI, e, agora, está sob observação na Unidade Semi-Intensiva.

Leia o boletim médico na íntegra

Publicidade

O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos se recupera da segunda cirurgia realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de ontem (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Hoje (20/05), o paciente foi submetido ao exame de tomografia, que apontou importante melhora na evolução do quadro clínico. Tony Ramos encontra-se estável, lúcido, acordado e respira sem o auxílio de aparelhos.