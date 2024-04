Transmissão do 'Paulistão' faz RECORD marcar quase 3 pontos a mais do que a concorrência A exibição do duelo entre Guarani e São Paulo deu à emissora a vice-liderança isolada, com 9,2 pontos de média, contra 6,4 da terceira colocada

