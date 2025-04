Val Kilmer é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (02) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Famosos e TV|Do R7 02/04/2025 - 16h15 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Val Kilmer não resistiu a uma pneumonia e morreu aos 65 anos.

Val Kilmer é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (02). O ator faleceu aos 65 anos por conta de uma pneumonia, conforme sua filha informou ao jornal The New York Times.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 06h52 desta quarta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Val Kilmer” são: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná, apontou o Google Trends. Confira:

Val Kilmer é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (02) Reprodução/Google Trends

Val Kilmer morre aos 65 anos

O ator americano ganhou destaque em Hollywood por conta de papéis marcantes, como o personagem Iceman em Top Gun (1986) e ser o protagonista em “Batman Eternamente” (1995). Ele deixa dois filhos, Mercedes e Jack, frutos de seu casamento com a atriz Joanne Whalley. Saiba mais em R7.com.