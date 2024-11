Veja quem são os maiores e mais ricos influenciadores de 2024 A lista é composta por 50 integrantes que, juntos, faturam em torno de US$ 720 milhões em 12 meses — aproximadamente R$ 4 bilhões Famosos e TV|Do R7 29/10/2024 - 15h13 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h13 ) twitter

Os critérios para a definição da lista consideram métricas, além das contribuições reais dos influenciadores no mundo empreendedor Reprodução/Integram/@mrbeast/@charlidamelio

A revista Forbes divulgou nesta segunda-feira (29) uma lista dos influenciadores que mais faturaram em 2024, destacando diversas personalidades e tipos de conteúdo da internet. A lista é composta por 50 integrantes que, juntos, faturam em torno de US$ 720 milhões em 12 meses — aproximadamente R$ 4 bilhões.

Os critérios para a definição da lista consideram métricas de seguidores, comentários, compartilhamentos e curtidas, além das contribuições reais dos influenciadores no mundo empreendedor, diferenciando-os dos criadores de conteúdo convencionais.

Segundo a revista, o líder da lista pelo segundo ano consecutivo é o influenciador e YouTuber MrBeast, conhecido como Jimmy Donaldson, que possui mais de 312 milhões de seguidores. Ele é famoso por seus vídeos extravagantes, que frequentemente envolvem desafios, doações generosas e experiências únicas, como dar grandes quantias a estranhos.

Na lista, podemos observar a presença de mulheres, como Charli e Dixie D’Amelio, destacando a diversidade no cenário dos criadores de conteúdo. No entanto, é notável a ausência de brasileiros, o que levanta questões sobre a representatividade do Brasil nesse ranking. Essa falta de presença pode refletir tanto a competitividade do mercado global quanto os desafios enfrentados pelos influenciadores brasileiros para alcançar um público internacional significativo.

Confira os 10 primeiros do ranking:

MrBeast - Lucro: US$ 85 milhões - R$ 489 milhões Matt Rife - Lucro: US$ 50 milhões R$ 287 milhões Dhar Mann - Lucro: US$ 45 milhões - R$ 259 milhões Rhett & Link - Lucro: US$ 36 milhões - R$ 207 milhões Mark Rober - Lucro: US$ 25 milhões - 143 milhões Charli D’Amelio - Lucro: US$ 23,5 milhões - R$ 135 milhões Alex Cooper - Lucro: US$ 22 milhões - R$ 126 milhões Khaby Lame - Lucro: US$ 20 milhões - R$ 115 milhões Gêmeos Stokes (Stokes Twins) - Lucro: US$ 20 milhões - R$ 115 milhões Dixie D’Amelio - Lucro: US$ 14,6 milhões - R$ 84 milhões