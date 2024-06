Vicky Valentim fala sobre estreia em 'Gênesis': 'Experiência maravilhosa'

Famosos e TV |Do R7

Atriz celebra estreia em nova novela da Record TV

A atriz Vicky Valentim é um dos nomes do grande elenco de Gênesis, nova superprodução bíblica daRecord TV, que estreia em janeiro de 2021. O trabalho tem um sabor ainda mais especial para Vicky, pois marca a estreia dela como atriz na televisão.

"Está sendo incrível, maravilhoso. Estou aprendendo muito, com o elenco, a produção... A Record tem dado todo esse apoio. É uma experiência sensacional", declarou a atriz em conversa com o R7.

Flavio Ricco: 'Gênesis' terá capítulos cinematográficos na Record TV

Vicky, que vai interpretar Siméia na trama bíblica, também relatou os desafios e cuidados durante as gravações por conta da pandemia de covid-19.

"A gente voltou a gravar tem cerca de um mês, teve uma pausa para a cidade cenográfica ser feita e a gente está finalizando. Foi corrido, mas está ficando maravilhoso", relatou. "A Record tomou todos os cuidados possíveis, com uso de máscaras, essa preocupação com a distância, o contato... A gente fez testes a cada dois dias, a Record está com um apoio muito grande. É tudo bem diferente de como estava sendo e está todo mundo se adaptando a isso", completou.

Bastidores e preparação para o trabalho

Na novela bíblica da Record TV, Vicky vai viver a prima e melhor amiga de Liba, um das protagonistas da trama. A atriz deu detalhes da personagem e contou como foi a preparação.

Vicky com colegas de elenco nos bastidores

"A Siméia é retratada na fase Torre de Babel de Gênesis. Ela e a Liba têm uma relação maravilhosa, de quase irmãs, estão sempre grudadas. Siméia toma muitas dores da Liba, só quer o bem dela, elas são cúmplices."

A intérprete de Liba é a atriz Pamela Tomé e Vicky afirmou que elas construíram uma boa relação fora de cena também: "Ela é maravilhosa, a gente tem um relação ótima, a gente conseguiu se encontrar nas personagens. Eu tive essa sorte de estar em um núcleo com uma galera muito gente boa e animada".

Gênesis estreia no dia 19 de janeiro na Record TV e vai contar a origem de toda a humanidade. A nova superprodução da emissora é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro e tem direção-geral de Edgard Miranda.

