Victor Sparapane mostra habilidade e preparo físico em aula de muay thai Ator intensifica rotina de exercícios para a volta das gravações de Reis Famosos e TV|Do R7 21/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 02h00 )

Victor Sparapane mostra habilidade em aula de muay thai Reprodução/Instagram

Victor Sparapane sempre foi adepto da vida saudável e rotina fitness. Em Reis, como o guerreiro Onri, o ator tem intensificado a rotina de exercícios enquanto não começa a gravar as cenas da décima terceira temporada da superprodução.

Nas redes sociais, Victor publicou um vídeo no qual faz uma aula de muay thai. Bem suado, o ator mostra habilidade nos golpes, que futuramente vão ajudar no preparo para a retomada do personagem. Em outro vídeo, ele estava acompanhado das atrizes Jéssika Alves, Priscila Buiar e Karla Bonfá.

Confira o vídeo: