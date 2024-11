Viih Tube apresenta ‘melhora significativa’ e deixa a UTI de maternidade A ex-BBB havia sido levada para a UTI porque precisou fazer uma transfusão de sangue depois do nascimento do segundo filho, Ravi Famosos e TV|Do Estadão Conteúdo 15/11/2024 - 20h43 (Atualizado em 15/11/2024 - 20h43 ) twitter

Viih Tube e o filho Ravi Reprodução/Rede social

Viih Tube apresentou melhora significativa no quadro de saúde e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta sexta-feira (15), informou a equipe da influenciadora. A ex-BBB foi levada para a UTI porque precisou fazer uma transfusão de sangue depois do nascimento do segundo filho, Ravi.

”Apresentando melhora significativa, Viih Tube deixou a UTI da Maternidade Pro Marte na manhã, desta sexta-feira (15). Está no quarto, segue monitorada pela equipe médica, acompanhada pelo marido Eliezer e a mãe Viviane. Também na maternidade, o filho Ravi está muito bem!”, informou a assessoria de imprensa da influencer.

Até o momento, não foi divulgada a previsão de alta de Viih Tube e de Ravi.

Na noite desta quinta-feira (14), o influenciador Eliezer havia usado suas redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre o estado de saúde de sua mulher. Segundo ele, Viih estava “bem e estável”. Ele ainda explicou que a internação ocorreu porque a transfusão é feita de maneira mais segura na UTI.

”Ela continua na UTI, mas ela está estável, está bem. Eu estou aqui com o Ravi e ele está lá com a mãe dela. Mas está tendo contato (com Viih)”, explicou. “Estamos bem, ela está bem, está estável”.

O casal anunciou o nascimento de Ravi na terça-feira (12). O bebê nasceu na noite do dia anterior, com 3,76 quilos e 49 centímetros. Os influenciadores e ex-BBBs também são pais de Lua de 1 ano.

Três dias depois do nascimento do menino, Viih foi internada na UTI. O motivo que teria levado à necessidade de reposição de sangue não foi informado pela assessoria dela.