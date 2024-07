Famosos e TV |Do R7

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciam gravidez Casal postou vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), para dividir a novidade com os fãs; assista

Zezé e Graci estão à espera do primeiro filho juntos Fotos de Reprodução/Instagram @zezedicamargo - 11.07.2024

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão grávidos. O sertanejo e a influenciadora divulgaram a notícia em vídeo postado nas redes sociais, nesta quinta-feira (11).

Nas imagens, o casal conta que foram muitas tentativas até a chegada do primeiro filho juntos. “Sem compreender e entender, eu apenas aceitava e caminhava”, declarou a mulher do cantor em parte do vídeo.

“Acredito que tudo acontece no tempo certo. Depois de tanto tempo de espera, chegou finalmente o momento certo para uma nova vida florescer”, completou Zezé.

Nos comentários do post, fãs e famosos comemoraram a novidade e parabenizaram o casal. “Que lindos! Deus abençoe muito vocês, merecem demais”, escreveu Gabi Martins. “Que notícia maravilhosa”, vibrou o perfil de um fã clube do casal. “Estamos muito felizes por vocês”, comentou uma seguidora.

Zezé e Graciele estão oficialmente juntos desde 2014, quando o cantor se separou de Zilu Godoi. Ele já é pai de três filhos: Wanessa, Camilla e Igor.

Assista ao vídeo na íntegra: