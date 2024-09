‘Astro Bot’ é lançado no Brasil em evento com influenciadores, gamers e jornalistas O robozinho, que já conquistou diversas gerações, ganha sequência no PS5 Games|Do R7 07/09/2024 - 10h16 (Atualizado em 07/09/2024 - 10h32 ) ‌



O simpático Astro Bot em ação em seu novo game Reprodução/Record - 06.09.2024

O mais novo lançamento da Sony Interactive Entertainment, Astro Bot, promete total imersão no universo dos jogos exclusivos da Playstation. Através de uma narrativa rica em detalhes, descontraída e com direito a referências nostálgicas e famosas inseridas na história, como Crash e God of War, o jogo conta com 80 níveis, 6 galáxias e 50 planetas.

Thamás Morelli, criador de conteúdos sobre jogos, testou o jogo em evento nesta sexta-feira (6), em São Paulo, e disse que novas funções foram inseridas no robozinho:

“O Astro’s Playroom era só seis fases. Então, tem muito mais fases, muito mais referências. Tem mais tempo de jogo, mais funcionalidades. Tem habilidades, agora. No Astro’s Playroom não tinha. Agora o Astro pega uma mochilinha com cachorro, com macaco, com sapo que traz mais funcionalidades e mecânicas para o jogo, então torna mais diferente e mais tempo de jogo.”

As dificuldades variam em três modos: Fácil, Normal e Difícil. E as habilidades dos players são testadas durante toda a história. Os recursos do controle Dualsense permitem imersão total, segundo Thamás.

‌



“Ele (Astro Bot) não abusa muito da funcionalidade do Dualsense, então te deixa bem imerso ali. Porque tem som o tempo todo, nas reações do controle e, volta e meia, tu chega num momento em que tem que assoprar no controle pra poder continuar o jogo. Então, isso é sensacional, porque te deixa muito imerso mesmo. Deixa com todas as sensações.”

Gamer se diverte com a nova versão de 'Astro Bot' Reprodução/Record - 06.09.2024

Como marca registrada da franquia, a desenvolvedora Team Asobi segue apostando em puzzles e caminhos secretos durante as fases para alimentar a curiosidade e o espírito de aventura dos jogadores o que permite a diversidade de gerações garantidas pelo diretor de marketing da Playstation, Rafael Stival.

‌



“Um ponto super relevante que o Astro Bot traz uma forma de diferentes idades poderem participar e brincar com o jogo. Ou seja, você pode brincar com seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu namorado, com a sua namorada. Então, ele amplia justamente essa possibilidade de diversão com diferentes quantidades de idades, ou seja, desde uma pessoa mais nova até uma pessoa mais velha e, também, com uma dinâmica bem mais divertida e interessante de utilizar e brincar com o Playstation 5.”

Até o Carioca, host do podcast Ticaracaticast e comentarista esportivo do Paulistão na Record, aproveitou o lançamento oficial com a filha:

‌



“Minha filha ama esse jogo e eu acho que videogame é uma coisa que une, né? Em casa é o jogo que me une com a minha filha. E é um momento que a gente compartilha, juntos. E Astro Bot é o jogo que ela mais gosta”.

No evento, o público poderá testar Astro Bot, que ficará disponível em 12 estações de jogos, e terá a chance de ficar por dentro do universo do game com os cenários e espaços instagramáveis, além da trilha sonora do game presente em todos os ambientes.

O lançamento aberto ao público acontece neste sábado (7) no Cubo do Shopping JK Iguatemi, das 10h às 21h com entrada gratuita.

O jogo já está disponível para o PS5 através da PS STORE ou dos principais varejistas.