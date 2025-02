Anitta, Silva e Sorriso Maroto comandam a Arena Carnaval SP 2025 em dois locais icônicos A Girl from Rio se apresentará pela primeira vez em uma estrutura maior, montada no parque Villa-Lobos Música|Fernando Mellis, do R7 22/01/2025 - 10h53 (Atualizado em 22/01/2025 - 10h53 ) twitter

Anitta retorna a SP na Arena Carnaval com dois shows no parque Villa-Lobos Reprodução/Instagram/@ensaiosdaanitta

Consolidada como o maior aquecimento para o Carnaval paulistano, a Arena Carnaval SP promete superar todas as expectativas em 2025. Este ano, o evento reúne grandes atrações como Sorriso Maroto, com seu projeto “Sorriso Eu Gosto no Pagode”, o Bloco do Silva e os aguardados Ensaios da Anitta, agora em uma nova casa.

Pela primeira vez, a folia acontecerá em dois cenários icônicos de São Paulo: o Memorial da América Latina e o parque Villa-Lobos, garantindo ainda mais espaço e estrutura para quatro dias de pura diversão.

A programação começa no dia 8 de fevereiro, no Memorial da América Latina, com o grupo Sorriso Maroto, que traz o projeto de sucesso “Sorriso Eu Gosto no Pagode”. Com mais de 1 bilhão de visualizações em 2024, o show será uma enorme roda de samba em um palco 360 graus, proporcionando uma experiência única ao público.

No dia 15 de fevereiro, também no Memorial, o Bloco do Silva assume o comando da folia. Celebrando a música brasileira, o cantor Silva promete mais uma edição inesquecível do projeto, que já foi um dos mais buscados no Carnaval de São Paulo. A apresentação contará com a participação especial de João Gomes, que estreia no evento com um repertório especial para a ocasião.

A grande novidade deste ano fica por conta dos Ensaios da Anitta, que ganham uma nova casa. Após dois anos de sucesso e crescente popularidade, o show será realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro no parque Villa-Lobos, um espaço com capacidade maior para grandes eventos. Inspirada no universo esportivo, Anitta traz o tema “Maratona de Jogação”, com fantasias temáticas de esportes e o já tradicional palco 360 graus.

Anitta completará em São Paulo uma jornada de 14 shows pelo Brasil — foram 11 no ano passado — que começaram em São Luís (MA), no último dia 11.

Produzida pela Agência InHaus, a Arena Carnaval SP reforça seu compromisso com a diversidade e a inclusão, oferecendo experiências inesquecíveis e consolidando sua posição como um dos eventos mais aguardados da cidade.

Serviço

Sorriso Eu Gosto no Pagode: 8 de fevereiro, Memorial da América Latina

Bloco do Silva: 15 de fevereiro, Memorial da América Latina

Ingressos: Disponíveis no Ticket360.

Ensaios da Anitta: 22 e 23 de fevereiro, parque Villa-Lobos

Ingressos já esgotados.