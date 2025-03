Ator de doramas, Lee Junho dá show de simpatia em apresentação no Brasil O ator e cantor sul-coreano subiu ao palco em São Paulo no sábado (1º) e domingo (2) Música|Isabelle Lima De Oliveira, da RECORD 03/03/2025 - 15h11 (Atualizado em 03/03/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lee Junho esteve em São Paulo para duas apresentações Joani Caroline Dias de Souza

O ator e cantor sul-coreano Lee Junho, famoso pelo dorama Sorriso Real, esteve em São Paulo para duas apresentações no sábado (1º), e domingo (2), com a Fan Con Midnight Sun.

O artista fez a alegria dos fãs, que lotaram uma casa de shows na zona sul da cidade, nos dois dias. Lee Junho teve a oportunidade de mostrar que, além de ser um ator de sucesso, é também um cantor que sabe entregar um show completo. Ele cantou e dançou ao som dos sucessos da carreira e dos últimos lançamentos, como On Your Mind, Fire e Can I.

Ele se divertiu com a animação dos brasileiros, disse que já considera o Brasil como casa e que gostaria muito de passear e conhecer ainda mais a cultura brasileira.

Além das apresentações musicais, também houve momentos de muita interação com o público. Algumas fãs sortudas subiram ao palco, ganharam abraços carinhosos do ator e não perderam a oportunidade de tirar uma foto.

‌



E, é claro, Lee Junho vestiu a camisa da seleção brasileira e surpreendeu ao mostrar que estava com o português na ponta da língua. Ele fez questão de agradecer o carinho dos fãs. Arriscou um “muito obrigado” e também um “amo vocês”.

Além das apresentações musicais, também houve momentos de muita interação com o público Joani Caroline Dias de Souza

O público foi presenteado com um artista cheio de energia e gratidão. Mas Lee Junho também recebeu um presente especial: um vídeo mostrando os grandes momentos da carreira, acompanhado de uma mensagem de carinho. Ele se emocionou ao assistir à homenagem, exibida no telão quase no fim do show.

‌



Para fechar com chave de ouro, Lee Junho colocou todo mundo para dançar ao som da animada Ride Up. Ele se despediu do palco agradecendo o carinho e prometeu voltar com uma apresentação ainda maior.

Lee Junho é um dos muitos artistas sul-coreanos que estão visitando o Brasil. Ainda em março, outro grande nome dos doramas estará em solo brasileiro: o ator Hwang In Youp, conhecido pelo dorama Beleza Verdadeira, se apresentará em São Paulo no próximo dia 23. Em abril, o ator de Round 6, Wi Ha Jun, também fará uma visita ao país.

Lee Junho colocou todo mundo para dançar ao som de 'Ride Up' Joani Caroline Dias de Souza