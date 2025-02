Bloco EVA levará hits clássicos e energia contagiante para o Carnaval de Salvador Trio elétrico da banda desfilará no sábado (1º de março) no Circuito Barra-Ondina; ainda há abadás à venda Música|Do R7 06/02/2025 - 14h43 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h43 ) twitter

Bloco EVA promete arrastar multidão com sucessos antigos e novos Divulgação

O Bloco EVA, um dos maiores e mais tradicionais do Brasil, está confirmado no Circuito Barra-Ondina, em Salvador, no sábado de Carnaval (01/03). Com mais de 40 anos de história, o bloco traz uma mistura única de tradição e uma energia que contagia a todos, prometendo arrastar uma multidão.

A banda, comandada por Felipe Pezzoni, vai levar para a avenida clássicos eternizados como EVA, Beleza Rara e Me Abraça, além de novos sucessos, incluindo a aposta para o Carnaval deste ano, Pula Alto.

A mistura de hits que atravessam gerações e as novidades da atualidade sempre agrada a todos, mantendo a tradição e a essência do Carnaval de Salvador.

Os abadás para essa festa inesquecível já estão disponíveis para compra no site oficial do Bloco EVA.

Carnaval em Salvador

A capital baiana está nos preparativos finais para o Carnaval de 2025, que ocorrerá de 27 de fevereiro a 4 de março. A Prefeitura de Salvador espera receber cerca de 2,5 milhões de foliões durante os seis dias de festa, consolidando o evento como um dos maiores do mundo.

A programação oficial inclui mais de 200 atrações distribuídas pelos circuitos tradicionais, como Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho). Além dos trios elétricos e blocos afros, o Carnaval deste ano contará com palcos temáticos e espaços dedicados à música eletrônica, ampliando a diversidade cultural e musical da festa.

A segurança será reforçada com a presença de 25 mil policiais e agentes de trânsito, garantindo a tranquilidade dos participantes. A economia local também se beneficia, com estimativas de movimentação financeira na casa dos R$ 1,8 bilhões, impulsionada pelo turismo e comércio relacionados ao evento.