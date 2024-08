Buscas por Diana, cantora do sucesso “Porque Brigamos”, crescem Google após sua morte nesta quinta (22) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Música|Do R7 22/08/2024 - 14h20 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h20 ) ‌



Ela ganhou notoriedade ao colaborar com o cantor Raul Seixas na gravação da música "Por Que Brigamos"

As buscas pela cantora Diana, dona do hit “Porque Brigamos”, cresceram Google nesta quinta (22) após sua morte, aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 7h da manhã de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Diana cantora″ são: Piauí, Ceará, Amazonas, Pernambuco e Distrito Federal, respectivamente, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “a cantora Diana morreu”, “Diana Porque Brigamos” e “Porque Brigamos”. Já entre os assuntos relacionados estão: “Porque Brigamos - Canção de Diana” e “Década de 70″. Confira abaixo o desempenho:

Sobre a morte da cantora Diana

A cantora Diana morreu aos 76 anos no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada pelo filho na casa onde vivia em Araruama. A causa da morte não foi revelada. Diana iniciou sua carreira na década de 70 e ganhou notoriedade ao colaborar com o cantor Raul Seixas na gravação da música “Porque Brigamos”. A canção alcançou sucesso significativo e foi regravada por diversos artistas, incluindo a dupla Chitãozinho e Xororó.