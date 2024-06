Chico Buarque faz 80 anos; saiba qual é a música dele mais tocada no país Levantamento feito pelo Ecad em homenagem ao artista mostra também quais intérpretes mais gravaram as suas composições

Chico Buarque completa 80 anos nesta quarta-feira (19) (FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24.10.2017)

Para homenagear Chico Buarque , que completa nesta quarta-feira 80 anos, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento para saber quais são as canções do artista mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos.

A música Iolanda, em parceria com o cubano Pablo Milanés, foi a que se destacou na primeira colocação do ranking das mais ouvidas no Brasil.

Na sequência vêm A Banda e João e Maria. Já entre as canções do artista mais regravadas, a liderança ficou com Gente Humilde, em parceria com Vinicius de Moraes e Garoto.

Outro levantamento mostrou os intérpretes que mais gravaram as canções de Chico Buarque até agora. Maria Bethânia, Edu Lobo, Magro Waghabi, Miltinho e Aquiles Rique Reis ficaram nas primeiras posições, sendo que os três últimos fizeram parte do grupo MPB4.

Chico Buarque tem 537 obras musicais e 1.302 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não.

Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD).

Músicas de autoria de Chico Buarque mais tocadas

Nos últimos 5 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao vivo)

Ranking das mais tocadas no país (Reprodução/Ecad)

Ranking das músicas mais regravadas

Ranking das músicas mais regravadas (Reprodução/Ecad)

Intérpretes que mais gravaram Chico

Intérpretes que mais gravaram Chico (Reprodução/Ecad)