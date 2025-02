Com novo endereço e a mesma fórmula, Anitta agita multidão no pré-Carnaval em São Paulo Gril from Rio voltou à capital paulista neste sábado, no parque Villa-Lobos Música|Fernando Mellis, do R7 23/02/2025 - 00h20 (Atualizado em 23/02/2025 - 00h26 ) twitter

Anitta subiu ao palco com look em homenagem à Fórmula 1 Fernando Mellis/R7

O céu parecia ter sido encomendado: limpo, estrelado, com uma brisa que refrescava sem atrapalhar os penteados. São Paulo colaborou, e muito, para o retorno de Anitta aos palcos da cidade, neste sábado (22), agora em um espaço maior, mais grandioso e, claro, sempre muito patrocinado.

O parque Villa-Lobos, na zona oeste, foi a nova casa escolhida pela Arena Carnaval SP — as edições anteriores foram no Memorial da América Latina — para os Ensaios da Anitta, e a produção não economizou no espetáculo.

Tinha tirolesa, palco 360°, convidados famosos e até merchandising ao vivo. Mas, no fundo, era a mesma Anitta de sempre, repetindo a fórmula que já conhecemos — só que agora em escala ampliada.

Cerca de 15 mil pessoas compareceram ao evento, que teve ingressos esgotados logo no início das vendas e preços de bebidas que refletiam o peso das marcas patrocinadoras no evento.

‌



Pontualmente às 17h, a Girl from Rio surgiu com um figurino — com logotipos de marcas patrocinadoras — inspirado em Ayrton Senna e na Fórmula 1, pronta para conduzir sua “maratona da jogação”.

Sempre espirituosa, ela não perdeu a chance de debochar de um suposto atraso de MC Danny — ironia que ecoou como um lembrete de sua habilidade em transformar até contratempos em conteúdo para o público.

‌



Já Veigh, Xand Avião e Jão fizeram participações corretas, mas sem grandes surpresas. A apresentação de Pilantra ao lado de Jão, embora aguardada, seguiu o roteiro previsível.

Prometido como um espetáculo de cinco horas de duração, o show acabou se encerrando em quatro horas e meia.

‌



No fim das contas, o público saiu satisfeito — afinal, Anitta sabe como entregar exatamente o que se espera dela.

O show foi uma experiência visualmente impecável e comercialmente afiada, mas sem grandes riscos ou momentos memoráveis.

A mudança para um espaço maior trouxe mais brilho e alcance ao espetáculo, mas não necessariamente mais profundidade ou inovação.