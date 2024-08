Duquesa dá pontapé oficial em turnê e manda recado para artistas independentes: ‘Não desistam’ Artista baiana se apresentou para uma casa cheia em show com convidados de peso Música|Mariana MorelloOpens in new window 26/08/2024 - 14h35 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h35 ) ‌



Rapper Duquesa Reprodução/Instagram/@ibcardoso

A cantora baiana Duquesa celebrou o lançamento de ‘Taurus, Vol. 2′, seu segundo álbum de estúdio, com uma casa cheia na noite da sexta-feira (16). Em um show de quase duas horas repleto de participações especiais de peso da cena musical nacional, a artista mostrou toda a sua potência.

Com letras que pregam o empoderamento feminino, falam de amor, conquistas e reforçam a importância da autossuficiência, a cantora já soma mais de 44 milhões de plays nas plataformas digitais e mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Nascida e criada em Feira de Santana, na Bahia, Duquesa foi uma das grandes apostas femininas da produtora Boogie Naipe – encabeçada por Eliane Dias, empresária dos Racionais – em 2019 e, desde então, vem ocupando cada vez mais espaço na indústria brasileira.

O segundo volume de ‘Taurus’ traz um flow poderoso e empoderador, misturando rap, trap, grime, R&B, house e o pop, e serve de mantra para as gostosas e inteligentes de plantão, como ela mesma diz em ‘Primeiro de Maio’. Quem estava presente na Áudio Club durante o show não pode negar: o grito e a animação do público eram ensurdecedores. Uma daquelas noites com tanta força energética que é impossível não ser impactado.

‌



Duquesa lança turnê em casa cheia

Para dar o pontapé oficial na turnê do álbum, Duquesa contou com o apoio de convidados de peso. Xamã, Julia Costa, Tasha & Tracie, Uriass e outros artistas dividiram palco com a baiana e fizeram a casa tremer.

A cantora aproveitou o espaço também para mandar um recado aos artistas independentes, incentivando-os a continuar fazendo música e expressando a sua arte. No telão, imagens de rappers femininas da cena underground baiana, enquanto a cantora pedia ao público que também voltasse atenção e consumisse o conteúdo dessas mulheres.

‌



Neste ano, Duquesa foi indicada na categoria “Viewer’s choice: Best New International Act” (Escolha do público: Melhor Novo Artista Internacional) na BET Awards 2024 — uma das maiores premiações do mundo —, criada pela Black Entertainment Television, para premiar artistas afro-americanos da música, cinema, esporte e outras áreas do mercado de entretenimento.

Serviço

‌



Próximos shows:

Setembro

14/09 Rock in Rio (Rio de Janeiro)

21/09 Bounce 808 (Campinas)





Outubro

04/10 (Uberlândia)

11/10 Autentica(Belo Horizonte)

12/10 WEHOO (Recife)

19/10 Festival Mada (Natal)





Novembro

09/11 AFROPUNK (Salvador)

17/11 Rap in Cena (Porto Alegre)





Dezembro

14/12 PSICA (Belém)