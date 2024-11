Ana Castela receberá o prêmio de Artista do Ano; saiba detalhes Ana Castela receberá o prêmio de Artista do Ano; saiba detalhes Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 12/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h30 ) twitter

Ana Castela

A Billboard Brasil premiará pela primeira vez uma artista no WME Awards. O evento, que celebra a representatividade e o empoderamento feminino no universo musical, reconhecerá a cantora Ana Castela como Artista do Ano. Ela foi escolhida pela relevância de seu trabalho e por seu destaque no mercado musical em 2024. O enorme sucesso se reflete também em números: Ana permaneceu 31 semanas seguidas em primeiro lugar no Artistas 25, chart da Billboard Brasil que elenca cantores e bandas que mais emplacou canções entre as mais ouvidas.

