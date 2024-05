Baco Exu do Blues interrompe show em São Paulo: ‘Coisa ruim’ Neste domingo (26), o cantor Baco Exu do Blues precisou interromper seu show no Nômade Festival por conta de um mal estar de um fã...

Baco Exu do Blues interrompe show em São Paulo: ‘Coisa ruim’

Neste domingo (26), o cantor Baco Exu do Blues precisou interromper seu show no Nômade Festival por conta de um mal estar de um fã que assistia tudo da platéia. O evento aconteceu nos dias 25 e 26 de maio no Parque Villa Lobos. VEJA AS FALAS NO LINK ABAIXO.

